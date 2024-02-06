عدوى حادّة في الجهاز التنفّسي تودي بحياة جندي كولومبي والسلطات تستنفر

توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى حيث أُدخلا العناية المركّزة، ووُضع حوالي مئة شخص في الحجر الصحّي بعد رصد "عدوى في الجهاز التنفسي" في كليّة عسكرية في بوغوتا، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقالت أمانة الصحّة في بلدية العاصمة الكولومبية إنّ "وباء عدوى حادّة وخيمة في الجهاز التنفّسي يُحتمل أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا تمّ رصدها" في كليّة الجنرال خوسيه ماريا كوردوفا العسكرية.

وبالإضافة إلى التلميذ المتوفى، فقد تعرّض للعدوى 290 شخصاً، بينهم 101 ظهرت عليهم أعراض المرض والـ98 الباقون وضعوا في الحجر الصحّي، بحسب ما أوضح البيان.

ونُقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى، اثنان منهم استدعت حالتهما وضعهما في وحدة العناية المركّزة.

وأكّد الجيش الكولومبي الحالة الوبائية.

وقال الجيش في بيان إنّه اتّخذ إجراءات عدّة "من أجل منع انتشار المرض" من بينها خصوصاً وضع "أسوار وبائية وترسيم حدود مناطق وتطبيق إجراءات عزل".

وقالت بلدية العاصمة إنّ السلطات الصحّية واصلت "البحث النشط عن الحالات وعزل الأعراض التنفّسية المحتملة الأخرى".

وطلبت البلدية من أفراد عائلات التلامذة الإبلاغ عن "أيّة أعراض تنفّسية" قد تظهر عليهم.

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