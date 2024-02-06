شرطة أبوظبي تحدد 6 قواعد مهمة لقيادة الدراجات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات" الجمهور للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية.
وحددت شرطة أبوظبي 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات وسلامة الآخرين، من خلال:
ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء.
استخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير.
الالتزام بحدود السرعة المحددة.
تفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم.
عدم استخدام السماعات الثنائية.
احترم إشارات وقو اعد المرور.
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