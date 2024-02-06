شرطة أبوظبي تحدد 6 قواعد مهمة لقيادة الدراجات الكهربائية

دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات" الجمهور للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية.

وحددت شرطة أبوظبي 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات وسلامة الآخرين، من خلال:

ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء.استخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير.الالتزام بحدود السرعة المحددة.تفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم.عدم استخدام السماعات الثنائية.احترم إشارات وقو اعد المرور.

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