Tuesday, 06 February 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تحدد 6 قواعد مهمة لقيادة الدراجات الكهربائية

2/6/2024 1:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات" الجمهور للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية.

وحددت شرطة أبوظبي 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات وسلامة الآخرين، من خلال:

  • ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء.
  • استخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير.
  • الالتزام بحدود السرعة المحددة.
  • تفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم.
  • عدم استخدام السماعات الثنائية.
  • احترم إشارات وقو اعد المرور.

    تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

    MENAFN06022024000110011019ID1107813904


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث