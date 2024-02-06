الظهور العلني الأول لياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صوراً ومقاطع فيديو لها من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة على خاصية ستوري
بحسابها الرسمي على انستغرام.
ويعتبر هذا هو الظهور الأول العلني لياسمين عبد العزيز
بعد طلاقها
من الفنان أحمد العوضي قبل أسابيع قليلة.
ولاقت صور ومقاطع الفيديو التي نشرتها ياسمين عبد العزيز وهي في صحن الكعبة استحسان متابعيها متمنين لها عمرة مقبولة' حيث قال أحد المتابعين " "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".
وذهب آخر إلى أن علامات الحزن تبدو على وجها.
وكان طليقها أحمد العوضي تعرض قبل أيام لأزمة صحية طارئة، وأكد خلالها أن ياسمين عبدالعزيز وقفت بجانبه ولم تتركه لحظة مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد عليها.
وانفصلت ياسمين عبد العزيز في هدوء ودون صخب عن العوضي بعد زواج استمر 5 سنوات.
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