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الظهور العلني الأول لياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي

2/6/2024 12:19:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صوراً ومقاطع فيديو لها من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة على خاصية ستوري
بحسابها الرسمي على انستغرام.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول العلني لياسمين عبد العزيز
بعد طلاقها
من الفنان أحمد العوضي قبل أسابيع قليلة.

ولاقت صور ومقاطع الفيديو التي نشرتها ياسمين عبد العزيز وهي في صحن الكعبة استحسان متابعيها متمنين لها عمرة مقبولة' حيث قال أحد المتابعين " "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وذهب آخر إلى أن علامات الحزن تبدو على وجها.

وكان طليقها أحمد العوضي تعرض قبل أيام لأزمة صحية طارئة، وأكد خلالها أن ياسمين عبدالعزيز وقفت بجانبه ولم تتركه لحظة مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد عليها.

وانفصلت ياسمين عبد العزيز في هدوء ودون صخب عن العوضي بعد زواج استمر 5 سنوات.

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