Tuesday, 06 February 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتا تصدر تحذيراً غير عادي للمستثمرين بسبب هوايات «زوكربيرج» الخطيرة

2/6/2024 12:19:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجبر حماس مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، لفنون الدفاع عن النفس مجموعة ميتا، التي يرأسها، على إصدار تحذير غير عادي للمستثمرين.

وشارك زوكربيرج والعديد من المديرين الآخرين في "العديد من الأنشطة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية والرياضات الخطيرة والطيران الترفيهي" التي تتعرض لخطر "الإصابة الخطيرة والوفاة"، حسبما ذكرت ميتا في تقرير مفصل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال العام الماضي، والذي تم نشره خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي تنوه فيها مجموعة فيسبوك إلى إشارة مثل هذه إلى هوايات رئيس الشركة في التحذيرات المعتادة بشأن المخاطر للمستثمرين.

وكما كان من قبل، أكدت ميتا أيضا أنه إذا لم يعد زوكربيرج متاحا لأي سبب من الأسباب، فقد يكون لذلك "تأثير سلبي مادي على عملياتنا".

ويمتلك زوكربيرج حصة مسيطرة في "ميتا" بفضل الأسهم التي تتمتع بحقوق تصويت أكثر من المستثمرين العاديين، ويستمر في لعب دور رائد في تحديد استراتيجية المجموعة.

ولدى "ميتا" مليارات المستخدمين على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب.


MENAFN06022024000110011019ID1107813879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث