ميتا تصدر تحذيراً غير عادي للمستثمرين بسبب هوايات «زوكربيرج» الخطيرة

أجبر حماس مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، لفنون الدفاع عن النفس مجموعة ميتا، التي يرأسها، على إصدار تحذير غير عادي للمستثمرين.

وشارك زوكربيرج والعديد من المديرين الآخرين في "العديد من الأنشطة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية والرياضات الخطيرة والطيران الترفيهي" التي تتعرض لخطر "الإصابة الخطيرة والوفاة"، حسبما ذكرت ميتا في تقرير مفصل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال العام الماضي، والذي تم نشره خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي تنوه فيها مجموعة فيسبوك إلى إشارة مثل هذه إلى هوايات رئيس الشركة في التحذيرات المعتادة بشأن المخاطر للمستثمرين.

وكما كان من قبل، أكدت ميتا أيضا أنه إذا لم يعد زوكربيرج متاحا لأي سبب من الأسباب، فقد يكون لذلك "تأثير سلبي مادي على عملياتنا".

ويمتلك زوكربيرج حصة مسيطرة في "ميتا" بفضل الأسهم التي تتمتع بحقوق تصويت أكثر من المستثمرين العاديين، ويستمر في لعب دور رائد في تحديد استراتيجية المجموعة.

ولدى "ميتا" مليارات المستخدمين على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب.



