الدولار يحوم قرب ذروته في 3 أشهر مع تضاؤل ​​الرهانات على خفض الفائدة

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وفي ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 104.42 نقطة بعدما لامس 104.60 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر. وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن بعد انخفاضه اثنين في المئة في 2023.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع التوظيف، مما يشير إلى بداية قوية لهذا العام للاقتصاد ويأتي بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي.

وأدت سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى سحق أي آمال باقية في تخفيضات مبكرة وحادة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ يعارض رئيس البنك جيروم باول وصناع السياسات الآخرين هذه الفكرة.

وأظهرت خدمة فيد ووتش من سي.إم.إي أن المتداولين قلصوا رهانات خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام ويرون حاليا فرصة قدرها 15 في المئة فقط لخفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة قدرها 69 بالمئة في بداية العام.

ويتوقعون حاليا تخفيضات بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام مقارنة بحوالي 150 نقطة أساس كانت متوقعه في أوائل يناير.

وسينصب تركيز المستثمرين في آسيا على قرار السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات كبيرة بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعدل المستثمرون الرهانات على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أغسطس آب بدلا من يونيو، مع توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أيضا بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي وجرى تداوله عند 0.64835 دولار قبيل القرار ليتأرجح حول أدنى مستوياته منذ 17 نوفمبر.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0743 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.254 دولار مرتفعا 0.06 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.

وجاء انخفاض الجنيه الاسترليني أمس الاثنين على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية المتفائلة.

وارتفع الين 0.07 بالمئة إلى 148.56 للدولار، لتحوم العملة اليابانية حول أدنى مستوى لها في شهرين عند 148.90 الذي لامسته أمس الاثنين.

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