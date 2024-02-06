سفينة شحن بريطانية تتعرض لهجوم طائرة مسيرة غربي الحديدة اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا.

وقالت الهيئة

إن سفينة شحن بريطانية ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار مادية من طائرة مسيرة وهي على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز