سفينة شحن بريطانية تتعرض لهجوم طائرة مسيرة غربي الحديدة اليمنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا.
وقالت الهيئة
إن سفينة شحن بريطانية ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار مادية من طائرة مسيرة وهي على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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