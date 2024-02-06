Tuesday, 06 February 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفينة شحن بريطانية تتعرض لهجوم طائرة مسيرة غربي الحديدة اليمنية

2/6/2024 12:19:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا.

وقالت الهيئة
إن سفينة شحن بريطانية ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار مادية من طائرة مسيرة وهي على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06022024000110011019ID1107813877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث