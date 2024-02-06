القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارة على زورقين للحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن القيادة المركزية الأميركية قولها إن قواتها نفذت غارة على زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين.



وأضافت أن تنفيذ الغارتين جاء دفاعا عن النفس، حسب ما نقلته الوكالة عن القيادة المركزية الأميركية.



وكانت القوات الأميركية والبريطانية قد شنت عشرات الغارات خلال اليومين الماضيين على أهداف في اليمن قالتا إنها تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين.

