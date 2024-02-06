القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارة على زورقين للحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن القيادة المركزية الأميركية قولها إن قواتها نفذت غارة على زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين.
وأضافت أن تنفيذ الغارتين جاء دفاعا عن النفس، حسب ما نقلته الوكالة عن القيادة المركزية الأميركية.
وكانت القوات الأميركية والبريطانية قد شنت عشرات الغارات خلال اليومين الماضيين على أهداف في اليمن قالتا إنها تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين.
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