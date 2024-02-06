بايدن: الحوثيون يشكلون تهديدا على الملاحة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس إن الحوثيين يشكلون تهديدا بشنهم هجمات على القوات الأميركية وعلى الملاحة بالبحر الأحمر.
وأضاف بايدن أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية على أهداف في اليمن، هدفت لإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات والحد من التصعيد وتجنب إصابة المدنيين.
وأكد أن الضربات ضد الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
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