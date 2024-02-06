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بايدن: الحوثيون يشكلون تهديدا على الملاحة بالبحر الأحمر

2/6/2024 12:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس إن الحوثيين يشكلون تهديدا بشنهم هجمات على القوات الأميركية وعلى الملاحة بالبحر الأحمر.


وأضاف بايدن أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية على أهداف في اليمن، هدفت لإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات والحد من التصعيد وتجنب إصابة المدنيين.


وأكد أن الضربات ضد الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.


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