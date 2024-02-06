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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

2/6/2024 12:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنها تتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وأضافت أن الأجواء ليلا صافية، وباردة جدا في أغلب المناطق، ومن المتوقع أن يتشكل الضباب في العديد من المناطق، والرياح غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض من مناطق البادية والسهول ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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