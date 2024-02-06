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إيران تهدد برد حازم إذا واجهت أي تهديد بهجوم أو عدوان

2/6/2024 12:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن واشنطن ولندن حاولتا بيأس صرف الانتباه عن سبب الوضع الحالي بالمنطقة عبر لوم إيران.


وأضاف أنه إذا واجهت إيران أي تهديد بهجوم أو عدوان فإنها لن تتردد بممارسة حقوقها للرد بحزم.

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