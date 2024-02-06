إيران تهدد برد حازم إذا واجهت أي تهديد بهجوم أو عدوان

إيران تهدد برد حازم إذا واجهت أي تهديد بهجوم أو عدوان
التاريخ
2/6/2024 12:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب إيران في الأمم المتحدة إن واشنطن ولندن حاولتا بيأس صرف الانتباه عن سبب الوضع الحالي بالمنطقة عبر لوم إيران.
وأضاف أنه إذا واجهت إيران أي تهديد بهجوم أو عدوان فإنها لن تتردد بممارسة حقوقها للرد بحزم.
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