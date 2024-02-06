الاثنين.. تسجيل أعلى حمل كهربائي لهذا الشتاء في المملكة

الاثنين.. تسجيل أعلى حمل كهربائي لهذا الشتاء في المملكة
التاريخ
2/6/2024 12:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي أمس الاثنين ليصل إلى 4070 ميغاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن بلغ 4220 ميغاواط خلال آب الماضي.
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