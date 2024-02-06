وظائف شاغرة في عدة تخصصات

وظائف شاغرة في عدة تخصصات
التاريخ
2/6/2024 12:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات ووزارات وجامعات عن توفر شواغر لديها في عدة تخصصات.
كما دعت مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية.
MENAFN06022024000208011052ID1107813828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.