إصابة سفينة شحن بريطانية في هجوم بمسيرة غربي الحديدة

إصابة سفينة شحن بريطانية في هجوم بمسيرة غربي الحديدة
التاريخ
2/6/2024 12:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت لـ"أضرار طفيفة" جراء الهجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.
وأضافت أمبري في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة البريطانية.
MENAFN06022024000208011052ID1107813826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.