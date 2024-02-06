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إصابة سفينة شحن بريطانية في هجوم بمسيرة غربي الحديدة

2/6/2024 12:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت لـ"أضرار طفيفة" جراء الهجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.


وأضافت أمبري في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة البريطانية.


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