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تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

2/6/2024 12:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً بقدر طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بينما يقيّم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، لمناقشة هدنة في قطاع غزة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل.


ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بشأن مخزونات الخام الأمريكية.


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