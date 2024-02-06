تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً بقدر طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بينما يقيّم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، لمناقشة هدنة في قطاع غزة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل.
ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بشأن مخزونات الخام الأمريكية.
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