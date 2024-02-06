الاحتلال يعتقل طفلا وشقيقين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الليلة، طفلا وشابين شقيقين من مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سليمان يوسف محمد كعابنة، اثناء تواجده في محيط منزله في قرية ادقيقه.
وبالقرب من قرية المجاز بالمسافر، أيضا، اعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.
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