انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، ولا سيما مؤشر داو جونز الصناعي 274 نقطة ليصل إلى 38380 نقطة.
كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 31 نقطة ليصل إلى 15597 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 4942 نقطة.
واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
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