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3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

2/6/2024 12:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع مجموعة من الحوادث على طرق خارجية، خلال 24 ساعة، نتج عنها 3 إصابات مختلفة.


وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة قرب جسر ذهيبة باتجاه عمّان، ونتج عن الحادث إصابتين، تم اسعافهما من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى التوتنجي.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة السائق، وتم نقله من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي.


ودعا بني نصر السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، التقيّد بالسرعات، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

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