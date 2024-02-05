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الانتهاء من تصحيح الابتدائية الأزهرية والنتيجة خلال أيام

2/5/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت المناطق الأزهرية من تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائي ، فيما يتبقى عدد من المناطق مازالت أعمال التصحيح مستمرة للشهادة الإعدادية، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة نهاية الأسبوع الجارى، حيث بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين
22 يناير، في حين انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.



وكان قد أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، يوم الإثنين 15 يناير ولمدة شهر تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023-2024،
بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلاب من التقدم للامتحانات هذا العام، وقد تم تحديد عدد من الطلبات منها عدد 4 صور بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل ومطابق لشهادة الميلاد والرقم القومى، ولا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التى تسلم للامتحانات، أما بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات ومطلوب أيضا شهادة ميلاد حديثة لم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب.



وبيان الرسوب بالنسبة للمعيد يرفق مع الاستمارة الإلكترونية، مع مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب فى برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ فى الترتيب الأبجدى لكشوف 2ج.



ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى





















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