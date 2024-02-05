الانتهاء من تصحيح الابتدائية الأزهرية والنتيجة خلال أيام

(MENAFN
- Youm7) انتهت المناطق الأزهرية من تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائي ، فيما يتبقى عدد من المناطق مازالت أعمال التصحيح مستمرة للشهادة الإعدادية، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة نهاية الأسبوع الجارى، حيث بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين
22 يناير، في حين انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.
وكان قد أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، يوم الإثنين 15 يناير ولمدة شهر تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2023-2024،
بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلاب من التقدم للامتحانات هذا العام، وقد تم تحديد عدد من الطلبات منها عدد 4 صور بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل ومطابق لشهادة الميلاد والرقم القومى، ولا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التى تسلم للامتحانات، أما بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات ومطلوب أيضا شهادة ميلاد حديثة لم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب.
وبيان الرسوب بالنسبة للمعيد يرفق مع الاستمارة الإلكترونية، مع مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب فى برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ فى الترتيب الأبجدى لكشوف 2ج.
ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى
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