استقالة وزيرة كندية بعد تعليق أثار غضب مؤيدين للفلسطينيين

MENAFN - Youm7) قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها يوم الإثنين بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على "قطعة أرض سيئة"، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.

وأدلت سيلينا روبنسون بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة.

وقالت إنها تفهمت أن "تعليقها المتطاول" قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.

من جانبه قال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي "تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط".







