استقالة وزيرة كندية بعد تعليق أثار غضب مؤيدين للفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها يوم الإثنين بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على "قطعة أرض سيئة"، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.
وأدلت سيلينا روبنسون بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة.
وقالت إنها تفهمت أن "تعليقها المتطاول" قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.
من جانبه قال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.
وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي "تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط".
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