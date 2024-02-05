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الصين تدعو إلى ضبط النفس عقب ضربات أمريكية لأهداف في سوريا والعراق

2/5/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) حثت الصين، الاثنين، الأطراف المعنية، على التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس عقب شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على أهداف داخل سوريا والعراق.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية، عن وانج ون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: "إن سوريا والعراق دولتان تتمتعان بالسيادة تعارض الصين أي عمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أراضي الدول وأمنها".


وأفادت الأنباء بأن الضربات الجوية جاءت ردًا على هجوم سابق بمسيرة أسفر عن مقتل قوات أمريكية متمركزة في الأردن، وأعربت الحكومتان السورية والعراقية عن إدانتهما لانتهاك الولايات المتحدة أمنهما السيادي.


وفي معرض إشارته إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط في غاية التعقيد والحساسية، أوضح وانغ أن الصين تحث الأطراف المعنية على الالتزام بجدية بالقانون الدولي، والتحلي بالهدوء، وممارسة ضبط النفس، ومنع تصعيد التوترات في المنطقة أو حتى خروجها عن السيطرة.








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