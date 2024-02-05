تونس تؤكد دعمها لتسوية سياسية في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

MENAFN - Youm7) أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مجددا موقف بلاده الداعم للتسوية السياسية في ليبيا وحرصها على العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سلمية على أساس حل ليبي - ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية وبما يحفظ وحدة هذا البلد ويحقق لشعبها الشقيق الأمن والاستقرار.



وأضاف عمار ـ في كلمته أمام قمة الدول الأعضاء باللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا المنعقد في الكونغو برازافيل الاثنين أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يدعم هذا الموقف المبدئي، والذي يهدف إلى توحيد الصف الليبي حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.



وثمن وزير الخارجية التونسي مساعي جميع الأطراف الداعمة للتسوية السلمية للأزمة الليبية، داعيا الى توحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرا أن هذه القمة تمثل مناسبة متميزة لتقريب وجهات النظر، وفقا لبيان للخارجية التونسية.



وأعرب عن تقدير بلاده للمساعي التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو على رأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا للدفع باتجاه إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية وضمان كل مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.