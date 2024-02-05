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المغرب تحبط محاولة هجرة غير شرعية لــ 79 إفريقيا

2/5/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) أحبطت عناصر من القوات المُسلحة الملكية المغربية المكلفة بمراقبة السواحل، محاولة الهجرة غير الشرعية لــ 79 شخصا إفريقيا .


وذكر بيان صحفي صدر عن القيادة العامة للقوات المُسلحة المغربية، أن عناصر من القوات المُسلحة اعترضت في عرض ميناء بوجدور المغربي، 79 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحربية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وجميعهم من الذكور.


وأكدت أن الأشخاص الذى تم اعتراضهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربي المُختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.







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