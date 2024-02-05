التعاون الخليجي يؤكد دعمه للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية

MENAFN - Youm7) جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التأكيد على دعم المجلس للجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وأكد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له للوصول إلى الاستقرار السياسي المنشود، مرحبًا باستمرار جهود المملكة وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.