اليوم الثانى.. عروض الأوكازيون الشتوى 2024 تنطلق في المحلات التجارية

MENAFN - Youm7) تستمروزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء فى العمل بالأوكازيون الشتوى2024، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى 2024.