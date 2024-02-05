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مديريات التعليم: إتاحة نتائج امتحانات التيرم الأول للطلاب بالمدارس مجانا

2/5/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت المديريات التعليمية إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس خلال الفترة الحالية مجانا لجميع للطلاب، مشددة على أن الطالب يحصل على النتيجة بشكل مجان دون أن يقوم بدفع أى مبالغ مالية، واى مدرسة تحصل مبالغ من الطلاب تعرض نفسها للمساءلة القانونية.



أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل خلال الأسبوع الجاري على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الطلاب التى لم تعلن، مشددة على أنه سيتم إعلان جميع نتائج الطلاب قبل نهاية الأسبوع الجارى وذلك قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.



وشددت المصادر على أن هناك متابعة لجميع مراحل العمل داخل الكنترولات لرصد وظهور النتائج بشكل سريع وبدقة وشفافية كبيرة مع منح الطلاب أحقية التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول.



فيما اتاحت بعض المديريات التعليمية تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلكترونيا مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.












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