واشنطن توافق على بيع صواريخ جو - أرض بنحو 908 ملايين دولار لهولندا

(MENAFN
- Youm7) ذكرت وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاجون، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-أرض" طويلة المدى ومعدات ذات صلة إلى هولندا بنحو 908 ملايين دولار.
وبحسب بيان الوزارة، طلبت الحكومة الهولندية إمكانية شراء 120 صاروخا دقيقا من طراز "AGM-158 JASSM"، فضلا عن المعدات والصيانة والدعم اللوجستي والمساعدة في تدريب أفرادها العسكريين على استخدام هذه الذخائر.
وقال البنتاجون إن "البيع المحتمل سيخدم مصالح وأهداف السياسة الخارجية للأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن حليف في الناتو، وهو قوة مهمة في سياق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".
كما أعربت الوزارة عن ثقتها في أنه إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بشكل أساسي بالتوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.
وقد أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالفعل بهذا القرار، وأمام الهيئة التشريعية الآن 30 يوما لمراجعة الصفقة المحتملة وربما حظرها.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت وزارة الخارجية أيضا على بيع 386 صاروخ "جو-أرض" من طراز "AGM-114R2 Hellfire" والمعدات ذات الصلة إلى هولندا مقابل 150 مليون دولار.
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