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واشنطن توافق على بيع صواريخ جو - أرض بنحو 908 ملايين دولار لهولندا

2/5/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وكالة التعاون الأمني ​​التابعة للبنتاجون، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-أرض" طويلة المدى ومعدات ذات صلة إلى هولندا بنحو 908 ملايين دولار.

وبحسب بيان الوزارة، طلبت الحكومة الهولندية إمكانية شراء 120 صاروخا دقيقا من طراز "AGM-158 JASSM"، فضلا عن المعدات والصيانة والدعم اللوجستي والمساعدة في تدريب أفرادها العسكريين على استخدام هذه الذخائر.

وقال البنتاجون إن "البيع المحتمل سيخدم مصالح وأهداف السياسة الخارجية للأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن حليف في الناتو، وهو قوة مهمة في سياق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

كما أعربت الوزارة عن ثقتها في أنه إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بشكل أساسي بالتوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.

وقد أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالفعل بهذا القرار، وأمام الهيئة التشريعية الآن 30 يوما لمراجعة الصفقة المحتملة وربما حظرها.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت وزارة الخارجية أيضا على بيع 386 صاروخ "جو-أرض" من طراز "AGM-114R2 Hellfire" والمعدات ذات الصلة إلى هولندا مقابل 150 مليون دولار.









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