منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع ارتفاع النمو في روسيا بنسبة 1.8%

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- Youm7) رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو الاقتصادي في روسيا لعام 2024 إلى 1.8٪ بعد أن كانت 1.1٪.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أمس الاثنين أن خبراء المنظمة يرون أن النمو الاقتصادي في روسيا سيعادل 1% في عام 2025.
وأشارت "تاس" إلى أنه ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2024 بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في تقرير نوفمبر 2023 وهو (0.6٪ بدلاً من 0.9٪).
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