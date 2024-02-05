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منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع ارتفاع النمو في روسيا بنسبة 1.8%

2/5/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو الاقتصادي في روسيا لعام 2024 إلى 1.8٪ بعد أن كانت 1.1٪.


وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أمس الاثنين أن خبراء المنظمة يرون أن النمو الاقتصادي في روسيا سيعادل 1% في عام 2025.


وأشارت "تاس" إلى أنه ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2024 بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في تقرير نوفمبر 2023 وهو (0.6٪ بدلاً من 0.9٪).







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