الأمم المتحدة: وفد من مجلس الأمن يزور كولومبيا لدفع عملية السلام

(MENAFN
- Youm7) تجرى بعثة خاصة من مجلس الأمن الدولى زيارة عمل لكولومبيا فى الفترة من الأربعاء 7 فبراير الجاري و حتى الأحد 11 فبراير الجاري.
وتلتقى البعثة بحسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولى بقيادات العمل السياسى و الحزبى فى كولومبيا خلال الزيارة التى تعد الاولى من نوعها دعما لمسار بناء السلام فى هذا البلد .
وبدأت عملية السلام في كولومبيا عام 2012 بمحادثات في هافانا عاصمة كوبا بين الحكومة الكولومبية ومجموعات القوات المسلحة الثورية الكولومبية في مسعى لإيجاد حل سياسي للنزاع المسلح فى البلاد الذي دخل عامة الأربعين، وبعد ما يقارب من 4 سنين من مفاوضات السلام، أعلنت الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية الإجماع فى العام 2014 بشأن خطة من 6 نقاط نحو السلام والتصالح، وبدأت الحكومة أيضًا عملية المساعدة والتعويض لضحايا النزاع.
وفي فبراير 2015، نشرت اللجنة التاريخية للصراع وضحاياه تقريرها بعنوان «المساهمة في فهم النزاع المسلح في كولومبيا» والذي كان وثيقة ساعدت على تحديد أسباب تفاقم الصراع في كولومبيا والآثار الأكثر وضوحًا على السكان نتيجة وموقف القانون الدولى منها.
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