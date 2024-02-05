Tuesday, 06 February 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: وفد من مجلس الأمن يزور كولومبيا لدفع عملية السلام

2/5/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) تجرى بعثة خاصة من مجلس الأمن الدولى زيارة عمل لكولومبيا فى الفترة من الأربعاء 7 فبراير الجاري و حتى الأحد 11 فبراير الجاري.


وتلتقى البعثة بحسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولى بقيادات العمل السياسى و الحزبى فى كولومبيا خلال الزيارة التى تعد الاولى من نوعها دعما لمسار بناء السلام فى هذا البلد .


وبدأت عملية السلام في كولومبيا عام 2012 بمحادثات في هافانا عاصمة كوبا بين الحكومة الكولومبية ومجموعات القوات المسلحة الثورية الكولومبية في مسعى لإيجاد حل سياسي للنزاع المسلح فى البلاد الذي دخل عامة الأربعين، وبعد ما يقارب من 4 سنين من مفاوضات السلام، أعلنت الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية الإجماع فى العام 2014 بشأن خطة من 6 نقاط نحو السلام والتصالح، وبدأت الحكومة أيضًا عملية المساعدة والتعويض لضحايا النزاع.


وفي فبراير 2015، نشرت اللجنة التاريخية للصراع وضحاياه تقريرها بعنوان «المساهمة في فهم النزاع المسلح في كولومبيا» والذي كان وثيقة ساعدت على تحديد أسباب تفاقم الصراع في كولومبيا والآثار الأكثر وضوحًا على السكان نتيجة وموقف القانون الدولى منها.







MENAFN05022024000132011024ID1107813735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث