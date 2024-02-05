الأمم المتحدة: وفد من مجلس الأمن يزور كولومبيا لدفع عملية السلام

MENAFN - Youm7) تجرى بعثة خاصة من مجلس الأمن الدولى زيارة عمل لكولومبيا فى الفترة من الأربعاء 7 فبراير الجاري و حتى الأحد 11 فبراير الجاري.



وتلتقى البعثة بحسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولى بقيادات العمل السياسى و الحزبى فى كولومبيا خلال الزيارة التى تعد الاولى من نوعها دعما لمسار بناء السلام فى هذا البلد .



وبدأت عملية السلام في كولومبيا عام 2012 بمحادثات في هافانا عاصمة كوبا بين الحكومة الكولومبية ومجموعات القوات المسلحة الثورية الكولومبية في مسعى لإيجاد حل سياسي للنزاع المسلح فى البلاد الذي دخل عامة الأربعين، وبعد ما يقارب من 4 سنين من مفاوضات السلام، أعلنت الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية الإجماع فى العام 2014 بشأن خطة من 6 نقاط نحو السلام والتصالح، وبدأت الحكومة أيضًا عملية المساعدة والتعويض لضحايا النزاع.



وفي فبراير 2015، نشرت اللجنة التاريخية للصراع وضحاياه تقريرها بعنوان «المساهمة في فهم النزاع المسلح في كولومبيا» والذي كان وثيقة ساعدت على تحديد أسباب تفاقم الصراع في كولومبيا والآثار الأكثر وضوحًا على السكان نتيجة وموقف القانون الدولى منها.