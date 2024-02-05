رئيسة وزراء إيطاليا تسعى لتعزيز تواجدها بمنطقة المحيطين الهندي والهادى

MENAFN - Youm7) أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، سعي بلادها لتعزيز تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة للتشاور مع اليابان بشأن الأمن والدفاع ستبدأ في مارس المقبل، وستكون هناك مناورات عسكرية مشتركة مهمة.



وأعلنت ميلوني - خلال مؤتمر صحفي مشترك التي عقدته الاثنين مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في طوكيو بحسب ما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية - أنه "تم إعادة إطلاق التعاون على المستويين السياسي والاستراتيجي مع اليابان".



وأوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أن "حاملة الطائرات كافور، وسفينة التدريب فسبوتشي وطائراتنا من طراز إف-35 سيتم إحضارها (جميعها) إلى هنا".



وفيما يخص تسليم اليابان رئاسة مجموعة السبع إلى إيطاليا، قالت ميلوني لنظيرها كيشيدا خلال الاجتماع الثنائي إن "تعاوننا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ممتاز"، مشيرة إلى أنه لن يكون من السهل الارتقاء إلى مستوى رئاسة اليابان لمجموعة السبع، حيث أدت عملًا استثنائيًا خلال رئاستها، مضيفة: "لكنك قمت بإنشاء مسار من السهل جدًا العمل عليه".



وتابعت ميلوني قائلة: "أنا سعيدة جدًا بوجودي هنا، ومن الجدير بالذكر أن يكون هذا هو اجتماعنا الثنائي الرابع فقط في خلال عام منذ أن قررنا تعزيز تعاوننا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. لقد تم إنجاز الكثير من العمل الاستثنائي وأنا فخورة جدًا بذلك".



من جانبه، أيد كيشيدا تصريحات ميلوني، قائلا: "أرحب بحقيقة أن إيطاليا تزيد من تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن العديد من السفن الإيطالية، بما في ذلك حاملة طائرات، ستتوقف في اليابان للمشاركة في التدريبات".



وعلى صعيد متصل ، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنه من مصلحة بلادها الإستراتيجية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.



و أشارت رئيسة الوزراء - في تصريحات لها خلال زيارتها لليابان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- إلى مهمة البعثة العسكرية الأوروبية المرتقبة التي تشارك فيها إيطاليا، ذات طبيعة دفاعية وهي مفيدة وضرورية