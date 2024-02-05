التعاون الإسلامي تجدد التزامها بالوصول إلى حلٍ سلمي وعادل لقضية كشمير

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الالتزام مجددًا للوصول إلى حل سلمي وعادل يضمن احترام حقوق وتطلعات شعب كشمير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق تقرير المصير.



جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معرض الصور التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير، والمقام بمقر الأمانة العامة في جدة، وتنظمها البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير"، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشار طه إلى أن مجلس وزراء الخارجية، خلال دورته الـ 49 التي عقدت العام الماضي في نواكشوط بموريتانيا، قد دعا الهند لإلغاء كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها منذ يوم 5 أغسطس 2019، ووقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير، والسماح لمؤسسات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين بزيارة جامو وكشمير دون عوائق.



