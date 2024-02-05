التعاون الإسلامي تجدد التزامها بالوصول إلى حلٍ سلمي وعادل لقضية كشمير

(MENAFN
- Youm7) أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الالتزام مجددًا للوصول إلى حل سلمي وعادل يضمن احترام حقوق وتطلعات شعب كشمير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق تقرير المصير.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معرض الصور التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير، والمقام بمقر الأمانة العامة في جدة، وتنظمها البعثة الدائمة لباكستان لدى المنظمة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير"، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار طه إلى أن مجلس وزراء الخارجية، خلال دورته الـ 49 التي عقدت العام الماضي في نواكشوط بموريتانيا، قد دعا الهند لإلغاء كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها منذ يوم 5 أغسطس 2019، ووقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير، والسماح لمؤسسات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين بزيارة جامو وكشمير دون عوائق.
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