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سيف زاهر: حسام حسن الأقرب لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر

2/5/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7)
كشف الإعلامي سيف زاهر أن حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، يعد الأقرب لقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
وكتب سيف زاهر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حسام حسن الأقرب لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر".
وتحدث سيف زاهر، في قناة أون تايم سبورتس عن مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين الأجانب المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وقال: إنه في السنوات الماضية جربنا أجيري وكوبر وكيروش وفيتوريا، ولم نحقق الإنجازات التي ينتظرها المصريون، كما حدث في فترات تاريخية حصدنا فيها بطولات الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاته.
وأضاف: الفترة المقبلة تحتاج المدرب الوطني الأكثر دراية بالأمور في مصر، وهناك أسماء كثيرة تستحق الفرصة، أبرزها حسام حسن، وكمان علي ماهر وأحمد سامي.

منشور سيف زاهر








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