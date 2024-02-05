المصري يواجه الطلائع وسيراميكا يصطدم بالاتحاد فى نصف نهائي الرابطة الليلة

(MENAFN
- Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة
كأس رابطة الأندية المصرية
المحترفة لكرة القدم، فى نسختها الثالثة، ويستضيف المصري نظيره طلائع الجيش، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل لقب النسخة الأخيرة.
مع دقات الرابعة والنصف مساءً يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة بين فريقي
المصري
البورسعيدي وطلائع الجيش، ضمن منافسات نصف النهائي بكأس الرابطة، ويبحث الفريقان عن تأشيرة واحدة للتأهل إلى المباراة النهائية.
ويدخل النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، مباراة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة وهو ما طمأن الجهاز الفني للفريق.
وحرص مجلس المصري على تحفيز لاعبيه بالمكافآت لتحفيزهم على التتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذي سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.
على الجانب الآخر يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفى المباراة التالية فى السابعة والنصف مساءً، يحل فريق سيراميكا، حامل لقب النسخة الماضية، ضيفاً على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يقام باستاد الإسكندرية.
ويدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه أيمن الرمادي، مدافعاً عن لقبه على أمل التأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، وكان سيراميكا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على سموحة بثنائية نظيفة.
بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري مواجهة اليوم تحت قيادة مدربه طارق العشري، بعد الفوز في اللقاء الماضي على إنبي بثنائية نظيفة، ويطمح العشري فى الوصول بالفريق السكندري للنهائي، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور للوصول إلى منصة التتويج، بعد الجلسة التي عقدها محمد مصيلحي رئيس النادي مع مدرب زعيم الثغر، والتي طالبه خلالها بالتتويج باللقب.
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