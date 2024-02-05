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المصري يواجه الطلائع وسيراميكا يصطدم بالاتحاد فى نصف نهائي الرابطة الليلة

2/5/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة
كأس رابطة الأندية المصرية
المحترفة لكرة القدم، فى نسختها الثالثة، ويستضيف المصري نظيره طلائع الجيش، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل لقب النسخة الأخيرة.
مع دقات الرابعة والنصف مساءً يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة بين فريقي
المصري
البورسعيدي وطلائع الجيش، ضمن منافسات نصف النهائي بكأس الرابطة، ويبحث الفريقان عن تأشيرة واحدة للتأهل إلى المباراة النهائية.
ويدخل النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، مباراة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة وهو ما طمأن الجهاز الفني للفريق.
وحرص مجلس المصري على تحفيز لاعبيه بالمكافآت لتحفيزهم على التتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذي سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.
على الجانب الآخر يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفى المباراة التالية فى السابعة والنصف مساءً، يحل فريق سيراميكا، حامل لقب النسخة الماضية، ضيفاً على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يقام باستاد الإسكندرية.
ويدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه أيمن الرمادي، مدافعاً عن لقبه على أمل التأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، وكان سيراميكا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على سموحة بثنائية نظيفة.
بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري مواجهة اليوم تحت قيادة مدربه طارق العشري، بعد الفوز في اللقاء الماضي على إنبي بثنائية نظيفة، ويطمح العشري فى الوصول بالفريق السكندري للنهائي، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور للوصول إلى منصة التتويج، بعد الجلسة التي عقدها محمد مصيلحي رئيس النادي مع مدرب زعيم الثغر، والتي طالبه خلالها بالتتويج باللقب.








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