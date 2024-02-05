منتخب الكرة الشاطئية يواجه البرتغال ودياً اليوم

MENAFN - Youm7) يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية ، بقيادة مصطفى لطفى، اليوم، نظيره البرتغالى ودياً فى سلطنة عمان، فى البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

وخاض منتخب الشاطئية مباراتين أمام المنتخبين العمانى والسعودى، قبل مواجهة البرتغال اليوم في ختام الاستعداد لكأس العالم.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة المنتخب النهائية المشاركة في كأس العالم الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين المقبل.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير الجارى، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.



