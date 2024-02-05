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ركلات الترجيح تحسم مباريات نصف نهائى كأس رابطة الأندية اليوم

2/5/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي
كأس الرابطة
بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري مع سيراميكا.

ووصلت بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة لموسم "2023-2024" إلى محطتها قبل الأخيرة بعد
اكتمال دور
نصف النهائي. وحسم الاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي تأهلهما إلى نصف نهائي كأس الرابطة بنسخته الثالثة.

نتائج ربع نهائي كأس الرابطة

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء 6 فبراير

طلائع الجيش ضد المصري.. 4:30 مساء.. استاد برج العرب

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا.. 7:30 مساء.. استاد الإسكندرية

ابطال كأس الرابطة

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز
فيوتشر
بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الاندية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

لائحة كأس الرابطة

وفي حال انتهاء أى مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي فى نصف النهائي يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة فى نصف نهائي كأس الرابطة، وليس هناك أوقات إضافية.

ويتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية فى المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهائها بالتعادل في وقتها الأصلي.







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