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المصري يستضيف الطلائع لحجز تأشيرة نهائي كأس الرابطة

2/5/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) مع دقات الرابعة والنصف مساءً يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة بين فريقي
المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، ضمن منافسات نصف النهائي بكأس الرابطة، ويبحث الفريقان عن تأشيرة واحدة للتأهل إلى المباراة النهائية.



ويدخل النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، مباراة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة وهو ما طمأن الجهاز الفني للفريق.



وحرص مجلس المصري على تحفيز لاعبيه بالمكافآت لتحفيزهم على التتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذى سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.



على الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ويتسلح بسيوني بالصفقات الجديدة التي ضمها الطلائع خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفي مقدمتهم عمر السعيد، الذي انضم إلى الطلائع لتدعيم الهجوم قادماً من مودرن فيوتشر.












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