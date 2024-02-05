رئيس الوزراء اليمني الجديد يؤكد أن حكومته ستعمل على التصدي لتحديات المرحلة الراهنة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 5 – 2 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد بن مبارك مساء اليوم الاثنين أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الاقليمية والدولية والحرص على أن يكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن والاستقرار.
وقال بن مبارك في أول تصريح له بعد تعيينه رئيسا للوزراء نشره على حسابه على منصة (إكس) "أتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني".
وأضاف "أدرك ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة وما قدمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة".
وأهاب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية شحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد بن مبارك على ضرورة الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية.
وأعرب عن عظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحه الثقة وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به اليمن.
كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك على ما قدمه من خدمات لصالح الوطن والمواطن اليمني.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في وقت سابق اليوم قرارا بتعيين بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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