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رئيس الوزراء اليمني الجديد يؤكد أن حكومته ستعمل على التصدي لتحديات المرحلة الراهنة

2/5/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 5 – 2 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد بن مبارك مساء اليوم الاثنين أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الاقليمية والدولية والحرص على أن يكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن والاستقرار.
وقال بن مبارك في أول تصريح له بعد تعيينه رئيسا للوزراء نشره على حسابه على منصة (إكس) "أتولى اليوم هذا المنصب بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني".
وأضاف "أدرك ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة وما قدمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة".
وأهاب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية شحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد بن مبارك على ضرورة الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية.
وأعرب عن عظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على منحه الثقة وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في هذا المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به اليمن.
كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك على ما قدمه من خدمات لصالح الوطن والمواطن اليمني.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في وقت سابق اليوم قرارا بتعيين بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. (النهاية)

س ن ص / م م ج



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