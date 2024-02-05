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سفير إسبانيا: نحو 100 ألف مواطن كويتي زاروا المملكة خلال 2023

2/5/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 2 (كونا) -- قال سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت ميغيل مورو أغيلار اليوم الإثنين إن بلاده "تعد وجهة سياحية محببة" لدى المواطنين الكويتيين مبينا أن نحو 100 ألف مواطن كويتي زاروها خلال عام 2023.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير اغيلار للصحفيين خلال حفل أقامه في مقر إقامته بمناسبة زيارة الأميرة بياتريس دي أورليانز وعمدة مدينة ماربيا أنجيليس مونيوز دولة الكويت بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأكد أغيلار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية.
وذكر أن الرحلات الجوية المباشرة إلى مدن مدريد وبرشلونة وملقا الإسبانية قد أسهمت في رفع نسبة إقبال المواطنين الكويتيين على زيارة تلك الوجهات.
من جانبها قالت عمدة مدينة (ماربيا) في تصريح مماثل إن تحالف بلادها مع دولة الكويت يسهم في فتح الآفاق أمام مزيد من التعاون في مجالات عدة معربة عن التطلع لـ"زيادة فرص الاستثمار للمواطنين الكويتيين في القطاعات العقارية والاقتصادية".
وذكرت مونيوز أن ارتباط مدينة ماربيا بالكويت "يعود إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عندما اكتشف المستثمرون الكويتيون في المجالات العقارية والاقتصادية أن (ماربيا) هي المدينة المفضلة لديهم". (النهاية)

ع ج ر / م ص ع


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