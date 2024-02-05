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ايطاليا تدعو لتقديم موعد انضمام دول غرب البلقان الى الاتحاد الأوروبي

2/5/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن بلاده تسعى لتسريع انضمام دول غرب البلقان الى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030 باعتبارها أولوية تسبق انضمام أوكرانيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاياني بمناسبة الاجتماع الوزاري لمجموعة (أصدقاء غرب البلقان) ووزراء خارجية دول غرب البلقان.
وقال تاياني "إننا نعمل على محاولة إقناع جميع الشركاء الأوروبيين الآخرين بأن منطقة البلقان يمكن أن تشكل نقطة مركزية وانه عند الحديث عن أوكرانيا كدولة مرشحة يجب أن نتذكر أن هناك دولا مرشحة أخرى قبلها لديها الحق في أن تكون لها أولوية".
وأضاف انه "اذا كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد حدد موعد انضمام دول غرب البلقان بحلول عام 2030 فإني أعتقد أنه بالامكان تقديم هذا الموعد".
واعتبر أن الاجتماع الوزاري حول غرب البلقان "يأتي في وقته المناسب لأنه يعقد بعد إقرار الموازنة الاتحادية الأوروبية التي سيكون لها تداعيات مهمة على منطقة البلقان اذ أنه الوقت المناسب لتحقيق الاندماج التدريجي للمنطقة في الاتحاد الأوروبي".
وفيما ذكر بموقف ايطاليا المؤيد لتسريع انضمام دول غرب البلقان إلى المشروع الأوروبي قال "سنفكر اليوم في كيفية تسريع عملية التكامل اذ لا يمكن ولا ينبغي لأوروبا أن تفقد علاقتها التفضيلية مع غرب البلقان" مشددا على أن إيطاليا "معرضة" لمخاطر سيناريو يشهد ابتعاد المنطقة عن أوروبا.
ويضم الاجتماع في روما اليوم وزراء خارجية مجموعة (أصدقاء غرب البلقان) التي تجمع إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وكرواتيا وسلوفاكيا واليونان وسلوفينيا بجانب وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا من أجل”تعزيز التنسيق بشأن الأهداف والأولويات التي يتعين تحقيقها في عام 2024 من حيث التكامل الأوروبي لمنطقة البلقان“. (النهاية)

م ن / ر ج



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