ايطاليا تدعو لتقديم موعد انضمام دول غرب البلقان الى الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 5 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن بلاده تسعى لتسريع انضمام دول غرب البلقان الى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030 باعتبارها أولوية تسبق انضمام أوكرانيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاياني بمناسبة الاجتماع الوزاري لمجموعة (أصدقاء غرب البلقان) ووزراء خارجية دول غرب البلقان.
وقال تاياني "إننا نعمل على محاولة إقناع جميع الشركاء الأوروبيين الآخرين بأن منطقة البلقان يمكن أن تشكل نقطة مركزية وانه عند الحديث عن أوكرانيا كدولة مرشحة يجب أن نتذكر أن هناك دولا مرشحة أخرى قبلها لديها الحق في أن تكون لها أولوية".
وأضاف انه "اذا كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد حدد موعد انضمام دول غرب البلقان بحلول عام 2030 فإني أعتقد أنه بالامكان تقديم هذا الموعد".
واعتبر أن الاجتماع الوزاري حول غرب البلقان "يأتي في وقته المناسب لأنه يعقد بعد إقرار الموازنة الاتحادية الأوروبية التي سيكون لها تداعيات مهمة على منطقة البلقان اذ أنه الوقت المناسب لتحقيق الاندماج التدريجي للمنطقة في الاتحاد الأوروبي".
وفيما ذكر بموقف ايطاليا المؤيد لتسريع انضمام دول غرب البلقان إلى المشروع الأوروبي قال "سنفكر اليوم في كيفية تسريع عملية التكامل اذ لا يمكن ولا ينبغي لأوروبا أن تفقد علاقتها التفضيلية مع غرب البلقان" مشددا على أن إيطاليا "معرضة" لمخاطر سيناريو يشهد ابتعاد المنطقة عن أوروبا.
ويضم الاجتماع في روما اليوم وزراء خارجية مجموعة (أصدقاء غرب البلقان) التي تجمع إيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وكرواتيا وسلوفاكيا واليونان وسلوفينيا بجانب وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا من أجل”تعزيز التنسيق بشأن الأهداف والأولويات التي يتعين تحقيقها في عام 2024 من حيث التكامل الأوروبي لمنطقة البلقان“. (النهاية)
م ن / ر ج
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