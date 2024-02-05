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واشنطن: نراقب العملية الانتخابية في باكستان عن كثب ونرغب برؤية تسهيل المشاركة الواسعة فيها

2/5/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 2 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها تراقب عن كثب العملية الانتخابية في باكستان والمقررة هذا الأسبوع وعبرت عن رغبتها بتسهيل السلطات الباكستانية المشاركة الواسعة من قبل المواطنين فيها.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إننا نواصل مراقبة العملية الانتخابية في باكستان عن كثب ونريد رؤية هذه العملية تتم بطريقة تسهل المشاركة الواسعة فيما يتعلق باحترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".
وعبر عن "مخاوف" واشنطن إزاء التقارير "بشأن جميع حوادث العنف والقيود المفروضة على حرية الإعلام وحرية التعبير بما في ذلك حرية (استخدام) (الإنترنت) والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ونشعر بالقلق إزاء بعض الانتهاكات التي رأيناها في هذا المجال".
وأشار إلى أن "الباكستانيين يستحقون ممارسة حقهم الأساسي في اختيار قادتهم المستقبليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة دون خوف من العنف أو الترهيب" مؤكدا أنه "في نهاية المطاف يعود الأمر إلى شعب باكستان ليقرر مستقبله السياسي".
وبينما يقترب موعد إجراء الانتخابات العامة في باكستان يوم الخميس الثامن من فبراير الجاري يشهد إقليما (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) ارتفاعا ملحوظا في حوادث العنف كان آخرها إعلان السلطات الباكستانية أن 10 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم مسلح استهدف في وقت سابق من اليوم الإثنين مركزا للشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
وجاء هجوم اليوم بعد أقل من أسبوع على التفجير الذي استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان والذي تلته هجمات شنها "إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة" وفق ما أعلن الجيش الباكستاني الثلاثاء الماضي.
يذكر أن لجنة الانتخابات الباكستانية عقدت اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض الحالة الأمنية في (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) الخميس الماضي وقررت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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