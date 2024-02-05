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اختتام أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بالمصادقة على (نداء برازافيل) لدعم المصالحة بليبيا

2/5/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 2 (كونا) -- اختتمت مساء اليوم الاثنين بالعاصمة الكونغولية (برازافيل) أعمال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بالمصادقة على (نداء برازافيل) الذي يؤكد دعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا وحشد الإمكانيات لإنجاح المؤتمر الجامع المقرر نهاية إبريل المقبل بمدينة (سرت) الليبية مع التحذير من تداعيات استمرار الازمة على أمن واستقرار المنطقة.
وشددت اللجنة الافريقية رفيعة المستوى من خلال (نداء برازافيل من أجل تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا) على "الدور الحاسم لمسار المصالحة الوطنية في إطار إرساء الثقة وتوطيد السلام كشرط مسبق للانتخابات".
وعبر أعضاء اللجنة عن "رضاهم لجهود المجلس الرئاسي الليبي عبر تبني نظرة استراتيجية وطنية حول المصالحة على قاعدة وطنية إضافة إلى تنظيم أول اجتماع تحضيري للندوة الليبية-الليبية للمصالحة من 8 إلى 12 يناير 2023 بطرابلس وكذا المشاورات المعمقة التي تمت في مختلف مناطق البلاد من قبل فريق الاتحاد الأفريقي بقيادة وزارة خارجية الكونغو".
ورحب أعضاء اللجنة "بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي القاضي بإنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة في أقرب الآجال بهدف ضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الليبيين في الجهود المبذولة من أجل المصالحة الوطنية".
وجددت اللجنة الافريقية رفيعة المستوى دعوتها لكل الأطراف المعنية الليبية "للانضمام الكامل لجهود المصالحة بطريقة بناءة" مذكرة بأنه "لا يمكن التوصل إلى حلول دائمة من دون حوار صريح وجدي بين الفاعلين الليبيين".
وأعربت عن "تضامنها مع الشعب الليبي وتمسكها بالوحدة الوطنية لليبيا وسيادتها".
كما وجهت اللجنة نداءها إلى جميع الأطراف الخارجية "للتوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا كون ذلك يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة إلى الاستقرار والسلام والازدهار والتنمية" مشددة على "الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة".
ورحبت اللجنة "باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل المقبل في مدينة (سرت)" داعية إلى "التعجيل بالأعمال التحضيرية تحسبا لهذا الموعد ومطالبة مفوضية الاتحاد الافريقي بمواصلة دعم الليبيين لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة".
كما رحبت اللجنة بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحثه ممثله الخاص في ليبيا على "التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان استعادة السلام والاستقرار في ليبيا" مؤكدة الحاجة "الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم بالعاصمة الكونغولية (برازافيل) أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا حيث يشارك في هذه الدورة العاشرة للجنة الافريقية رؤساء وممثلون عن قادة الدول الأعضاء في اللجنة إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية وإقليمية.
وبحثت قمة برازافيل مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تقريب وجهات النظر وسبل بناء توافقات بين الفرقاء الليبيين لتحقيق مصالحة شاملة تسمح بتجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد في أفق تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وتضم اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو 10 دول هي الجزائر والكونغو وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والنيجر وموريتانيا وتونس والسودان وأوغندا. (النهاية)

م ر / م م ج




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