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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

2/5/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 12 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الإثنين 5 - 2 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء الموافق 6 - 2 - 2024 متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة حيث يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 بولاية الدقم متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج لقاء سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الإثنين الموافق 5 - 2 - 2024 مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية حيث تطرق سموه إلى عدد من الموضوعات من أبرزها ما جاء في مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبرنامج عمل الحكومة وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة وقد اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 6 - 2 - 2024 والأربعاء الموافق 7 - 2 - 2024.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن حصول دولة الكويت على درجة 46 على مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022 حيث تم تصنيف دولة الكويت في المرتبة الـ63 على سلم ترتيب الدول بالمؤشر الذي يضم 180 دولة متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها السابق. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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