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(النادي العلمي) يثمن جهود هيئة المحكمين في نجاح المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط

2/5/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 2 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي ال14 للاختراعات في الشرق الأوسط طلال الخرافي اليوم الإثنين جهود هيئة المحكمين في نجاح المعرض وحرصهم على اتباع المعايير الدولية في تقييم المشاريع.
جاء ذلك في كلمة للخرافي نقلها بيان صادر عن النادي العلمي إثر الاجتماع بهيئة محكمي المعرض التي تضم 60 محكما من الأكاديميين الكويتيين الذي يمثلون صفوة أساتذة الجامعات من حملة شهادات الدكتوراه.
وأضاف الخرافي أن المعرض حقق منذ انطلاقته إنجازات دولية عدة كما حقق مكاسب محلية أهمها انتقاء نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الكويتيين يصل عددهم إلى 60 محكما يحظون بمكانة مرموقة ويمارسون هذا النشاط سنويا بشكل تطوعي.
وأوضح أن اللجنة العليا للمعرض تقدر جهود هؤلاء المحكمين منذ انطلاقه وحتى الآن والتي كان لها دور كبير في إنجاحه كما منحت النادي العلمي الكويتي ثقلا وثقة للاستمرار في إقامته في موعده سنويا.
وأكد أن وجود هذه الكوكبة من المحكمين في المعرض يمنح هذه الفعالية مصداقية أمام المشاركين ودافعا لتطويرها وهو محل تقدير كبير من اللجنة العليا للمعرض و"هذا تجلى في حجم الثناء والإشادات التي نتلقاها دائما بدور وجهود هؤلاء المحكمين في كل مكان نظرا لتنوع مجالات تخصصهم وخبراتهم وقدراتهم".
من جانبه قال رئيس هيئة المحكمين ديفيد فاروقي إن المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يتبع المعايير والبروتوكولات الدولية ذاتها المعمول بها في معرض جنيف الدولي للاختراعات ولا توجد أي فروق بينهما مشيرا إلى أن طبيعة عمل الهيئة يرتكز على تقييم جميع الاختراعات وفقا لضوابط ومعايير عالمية.
وأضاف فاروقي في تصريح صحفي أن من أهم الأمور التي يتميز بها المعرض عن بقية المعارض الاختراعات الأخرى أنه لا يقبل سوى الاختراعات الحائزة على براءة اختراع.
وأوضح أن جميع الاختراعات المشاركة يتم تصنيفها على مجالات المعرض والتي تشمل جميع التخصصات المختلفة مبينا أنه يتم تقييم كل اختراع أو ابتكار من قبل ثلاثة محكمين على الأقل ويحصل الاختراع على درجة معينة من مقياس 100 درجة.
وحول معايير تحكيم الاختراعات المشاركة أفاد فاروقي بضرورة أن يكون الاختراع ذا فكرة مبتكرة حديثة وقابلة للتسويق ذات محتوى جيد وكذلك يتم الأخذ في الحسبان أثر الاختراع على المجتمع والشريحة التي يستهدفها.
وذكر أن أهم هذه المعايير قابلية الاختراع للتسويق ويحمل جدوى اقتصادية عالية فإذا افتقر لهذا البند تصبح عملية تسويقه وتطبيقه على أرض الواقع وحصوله على فرصة استثمارية أمرا صعبا.
من جهته قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي عضو اللجنة المنظمة للمعرض الدكتور محمد الصفار في تصريح مماثل إن أعضاء هيئة محكمي الاختراعات والابتكارات المشاركة في المعرض يتمتعون بخبرة في تحكيمها ويمثلون صفوة من العاملين في المؤسسات العلمية والأكاديمية مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.
وأضاف الصفار أن الاختراعات المشاركة في المعرض يتم تقييمها من قبل هيئة المحكمين وفقا للمعايير الدولية وفي مقدمتها حداثة فكرة الاختراع وقابلية الفكرة للتسويق وأثر هذا الاختراع على المجتمع ويتم إعلان النتائج في الحفل الختامي للمعرض.
وأبدى إعجابه بمستوى الاختراعات المشاركة في المعرض لهذا العام في مختلف المجالات مشيرا إلى أنها تقدم حلولا مبتكرة للكثير من المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.
وأشار إلى تعدد المجالات العلمية للاختراعات والابتكارات المشاركة في المعرض مثل الإلكترونيات والروبوتات وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والميكانيكا والطب وحماية البيئة والطاقة وغيرها.
وانطلقت فعاليات النسخة ال14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط أمس الأحد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويستمر أربعة أيام بمشاركة أكثر من 200 مخترع يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية. (النهاية)

ع ي س / ع ع ح




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