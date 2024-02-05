رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع المبعوث الأممي تسريع مسار المصالحة في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي مساء اليوم الإثنين الأوضاع الأمنية في ليبيا وضرورة توحيد الجهود من أجل تسريع مسار المصالحة الوطنية.
وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان إن اللقاء بين العرباوي وباثيلي تم في ختام اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والمنعقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل.
وأوضح البيان أن "الطرفين استعرضا خلال المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تسريع مسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد" محذرا في نفس الوقت من "تداعياتها على دول الجوار والقارة الإفريقية برمتها".
وأكد أن "المسؤول الأممي أعرب عن تقديره الكبير لالتزام الجزائر ورئيسها بدعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا" مشددا على "ضرورة استفادة الفرقاء الليبيين من التجربة الجزائرية في هذا المجال لإيجاد الصيغ المناسبة لإنهاء الازمة الليبية".
يذكر أن رئيس الوزراء الجزائري كان قد التقى في ختام اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا برئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو الذي حمله نقل تحياته وتقديره للرئيس عبدالمجيد تبون منوها بالمباحثات المعمقة التي جمعتهما خلال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية في يناير 2020 وكذلك بالجزائر في يوليو 2022 بمناسبة مشاركة الرئيس الكونغولي في الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال. (النهاية)
م ر / ر ج
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