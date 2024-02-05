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رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع المبعوث الأممي تسريع مسار المصالحة في ليبيا

2/5/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي مساء اليوم الإثنين الأوضاع الأمنية في ليبيا وضرورة توحيد الجهود من أجل تسريع مسار المصالحة الوطنية.
وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان إن اللقاء بين العرباوي وباثيلي تم في ختام اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والمنعقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل.
وأوضح البيان أن "الطرفين استعرضا خلال المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تسريع مسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد" محذرا في نفس الوقت من "تداعياتها على دول الجوار والقارة الإفريقية برمتها".
وأكد أن "المسؤول الأممي أعرب عن تقديره الكبير لالتزام الجزائر ورئيسها بدعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا" مشددا على "ضرورة استفادة الفرقاء الليبيين من التجربة الجزائرية في هذا المجال لإيجاد الصيغ المناسبة لإنهاء الازمة الليبية".
يذكر أن رئيس الوزراء الجزائري كان قد التقى في ختام اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا برئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو الذي حمله نقل تحياته وتقديره للرئيس عبدالمجيد تبون منوها بالمباحثات المعمقة التي جمعتهما خلال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية في يناير 2020 وكذلك بالجزائر في يوليو 2022 بمناسبة مشاركة الرئيس الكونغولي في الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال. (النهاية)

م ر / ر ج



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