Tuesday, 06 February 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المحدة: لم نخطر العراق مسبقا قبل ضربات يوم الجمعة

2/5/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها لم تقدم إخطارا مسبقا للحكومة العراقية قبل الضربات التي شنتها في نهاية الأسبوع الماضي على مواقع حدودية بالعراق في إطار ردها على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالأردن.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد فهم العراق مثل أي دولة في المنطقة أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا".
وأضاف باتيل "أما بالنسبة لهذا الرد المحدد فلم يكن هناك إخطار مسبق يوم الجمعة وقد أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات".
وفيما يتعلق بما وصفه بأنه "مزاعم" بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات الأمريكية أشار باتيل إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل "تقييم الأضرار" التي نجمت عن غارات الجمعة.
وفي المقابل شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أنه "تم اختيار هذه الأهداف بعناية فقد شملت مراكز القيادة والسيطرة والصواريخ والقذائف ومنشآت تخزين المسيرات".
وعبر عن اعتقاد واشنطن بأن "هذه الأهداف كانت ذات مصداقية وتم اختيارها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتتجنبها".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الامريكية في الاردن.
وأعلنت الحكومة العراقية غداة الغارات الأمريكية أنها تسببت في مصرع 16 شخصا وإصابة 25 آخرين في الضربات التي قالت إنها شملت "مواقع للقوات الامنية العراقية في منطقتي عاكاشات والقائم (في محافظة الأنبار) فضلا عن اماكن مدنية مجاورة".
ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أول أمس السبت ان تكون الولايات المتحدة قد نفذت الضربات بالتنسيق مع الحكومة العراقية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



MENAFN05022024000071011013ID1107813719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث