الولايات المحدة: لم نخطر العراق مسبقا قبل ضربات يوم الجمعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها لم تقدم إخطارا مسبقا للحكومة العراقية قبل الضربات التي شنتها في نهاية الأسبوع الماضي على مواقع حدودية بالعراق في إطار ردها على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالأردن.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد فهم العراق مثل أي دولة في المنطقة أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا".
وأضاف باتيل "أما بالنسبة لهذا الرد المحدد فلم يكن هناك إخطار مسبق يوم الجمعة وقد أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات".
وفيما يتعلق بما وصفه بأنه "مزاعم" بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات الأمريكية أشار باتيل إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل "تقييم الأضرار" التي نجمت عن غارات الجمعة.
وفي المقابل شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أنه "تم اختيار هذه الأهداف بعناية فقد شملت مراكز القيادة والسيطرة والصواريخ والقذائف ومنشآت تخزين المسيرات".
وعبر عن اعتقاد واشنطن بأن "هذه الأهداف كانت ذات مصداقية وتم اختيارها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتتجنبها".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الامريكية في الاردن.
وأعلنت الحكومة العراقية غداة الغارات الأمريكية أنها تسببت في مصرع 16 شخصا وإصابة 25 آخرين في الضربات التي قالت إنها شملت "مواقع للقوات الامنية العراقية في منطقتي عاكاشات والقائم (في محافظة الأنبار) فضلا عن اماكن مدنية مجاورة".
ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أول أمس السبت ان تكون الولايات المتحدة قد نفذت الضربات بالتنسيق مع الحكومة العراقية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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