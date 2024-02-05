موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقول خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية إن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي "دولة العدل والأمن والاستدامة".
الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الليلة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
عدن – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصدر قرارا رئاسيا بتعيين وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة.
نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استجابة لطلب من المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.
لندن - قصر (باكنغهام) يعلن إصابة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بنوع من أنواع السرطان وفق فحوصات طبية أجريت له حديثا.
واشنطن - الرئيس السلفادوري المنتهية ولايته نجيب ابوكيلة يعلن فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بعد حصده أكثر من 85 بالمئة من الأصوات حسب نتائج أولية. (النهاية) ر ج
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