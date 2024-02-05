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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/5/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقول خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية إن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي "دولة العدل والأمن والاستدامة".

الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الليلة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

عدن – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يصدر قرارا رئاسيا بتعيين وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة.

نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استجابة لطلب من المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.

لندن - قصر (باكنغهام) يعلن إصابة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بنوع من أنواع السرطان وفق فحوصات طبية أجريت له حديثا.

واشنطن - الرئيس السلفادوري المنتهية ولايته نجيب ابوكيلة يعلن فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بعد حصده أكثر من 85 بالمئة من الأصوات حسب نتائج أولية. (النهاية) ر ج

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