مروة الأزلى: سوسن بدر اختارتنى لدورها فى حدوتة منسية لأنى بعرف أقلدها

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- Youm7) كشفت الفنانة الشابة مروة الأزلى كواليس اختيارها لتجسيد شخصية الفنانة سوسن بدر في مرحلة الشباب ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن سوسن بدر هي من رشحتها لهذا الدور بسبب وجود شبه كبير بينهما.
وأوضحت مروة الأزلى أنها جسدت شخصية سوسن بدر في مرحلة الشباب سابقا في مسلسل "60 دقيقة" الذى تم عرضه عام 2021، وبعد عرض العمل قالت سوسن بدر أنها تقلدها أيضًا بشكل كبير وذلك دفعها لاختيارها في "حدوتة منسية" لافتة أنها تشارك كضيفة شرف وتظهر في الحلقات الأولى عن طريق مشاهد الفلاش باك والتي تكشف عن ماضى شخصية سعاد (سوسن بدر).
مروة الازلى
مسلسل "حدوتة منسية" مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،
مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.
يذكر أن مروة الأزلى شاركت فى رمضان الماضى خلال مسلسل "جميلة"
بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،
هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين
رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل
مروة الازلى وسوسن بدر
مروة الازلى وسوسن بدر
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