مروة الأزلى: سوسن بدر اختارتنى لدورها فى حدوتة منسية لأنى بعرف أقلدها

MENAFN - Youm7) كشفت الفنانة الشابة مروة الأزلى كواليس اختيارها لتجسيد شخصية الفنانة سوسن بدر في مرحلة الشباب ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن سوسن بدر هي من رشحتها لهذا الدور بسبب وجود شبه كبير بينهما.

وأوضحت مروة الأزلى أنها جسدت شخصية سوسن بدر في مرحلة الشباب سابقا في مسلسل "60 دقيقة" الذى تم عرضه عام 2021، وبعد عرض العمل قالت سوسن بدر أنها تقلدها أيضًا بشكل كبير وذلك دفعها لاختيارها في "حدوتة منسية" لافتة أنها تشارك كضيفة شرف وتظهر في الحلقات الأولى عن طريق مشاهد الفلاش باك والتي تكشف عن ماضى شخصية سعاد (سوسن بدر).

مروة الازلى

مسلسل "حدوتة منسية" مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.

يذكر أن مروة الأزلى شاركت فى رمضان الماضى خلال مسلسل "جميلة"

بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،

هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين

رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

مروة الازلى وسوسن بدرمروة الازلى وسوسن بدر



