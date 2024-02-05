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ديزنى بلس تلغى Secrets Of Sulphur Springs بعد ثلاثة مواسم

2/5/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) قررت منصة ديزنى بلس إلغاء مسلسل Secrets of Sulphur Springs بعد ثلاثة مواسم، وهو العمل الثانى الذي تلغيه قناة ديزني في الأسابيع الأخيرة، بعد مسلسل Bunk'd، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تكشف المنصة عن سبب لإلغاء العمل.

ودار مسلسل حول
Secrets of Sulphur Springs، اكتشاف جريفين وهاربر ألغازًا جديدة حول
The Tremont، وتتبع Harper الشبح الحقيقي الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لمعرفة المزيد عن علاقة عائلتها بالفندق، وذلك عندما يتم أخذ مصدر الطاقة لآلة الزمن عن غير قصد وتختفي البوابة، وبالتالى تصبح هاربر محاصرة في الماضي مع عمها سام وجدها الأكبر إيليا، بينما تترك جدتها الكبرى ديزي تتنقل في الحاضر، بمساعدة سافانا من حياتها الجديدة في عام 1962، حاول الأصدقاء إصلاح آلة الزمن وإعادة البوابة قبل فوات الأوان وتتغير حياتهم إلى الأبد.

تم تصوير الموسم الأول من Secrets of Sulphur Springs فى لويزيانا، ودار حول جريفين كامبل (بريستون أوليفر) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي انقلب عالمه من قبل والده بن (جوش براتين)، بعد أن نقل العائلة من شيكاجو إلى الحصول على ملكية فندق مهجور، The Tremont، وبالتالي تعيش العائلة التي تضم أيضًا والدة جريفين، سارة (كيلي فراي)، وأخوته التوأم الأصغر، وايت (لاندون جوردون) وزوي (مادلين ماكجرو) في The Tremont.

وفى أول يوم له فى مدرسته الجديدة يسمع جريفين شائعات مفادها أن شبح سافانا (إيلي جراهام) يطارد الفندق، وسرعان ما يلتقي ويتصادق مع
Harper (Kyliegh Curran)، زميل الدراسة الذي يبحث عن الإثارة، ويكتشفان بوابة سرية تسمح لهما بالعودة في الوقت المناسب والكشف عن أدلة حول لغز المدينة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".








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