ديزنى بلس تلغى Secrets Of Sulphur Springs بعد ثلاثة مواسم

MENAFN - Youm7) قررت منصة ديزنى بلس إلغاء مسلسل Secrets of Sulphur Springs بعد ثلاثة مواسم، وهو العمل الثانى الذي تلغيه قناة ديزني في الأسابيع الأخيرة، بعد مسلسل Bunk'd، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تكشف المنصة عن سبب لإلغاء العمل.

ودار مسلسل حول

Secrets of Sulphur Springs، اكتشاف جريفين وهاربر ألغازًا جديدة حول

The Tremont، وتتبع Harper الشبح الحقيقي الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لمعرفة المزيد عن علاقة عائلتها بالفندق، وذلك عندما يتم أخذ مصدر الطاقة لآلة الزمن عن غير قصد وتختفي البوابة، وبالتالى تصبح هاربر محاصرة في الماضي مع عمها سام وجدها الأكبر إيليا، بينما تترك جدتها الكبرى ديزي تتنقل في الحاضر، بمساعدة سافانا من حياتها الجديدة في عام 1962، حاول الأصدقاء إصلاح آلة الزمن وإعادة البوابة قبل فوات الأوان وتتغير حياتهم إلى الأبد.

تم تصوير الموسم الأول من Secrets of Sulphur Springs فى لويزيانا، ودار حول جريفين كامبل (بريستون أوليفر) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي انقلب عالمه من قبل والده بن (جوش براتين)، بعد أن نقل العائلة من شيكاجو إلى الحصول على ملكية فندق مهجور، The Tremont، وبالتالي تعيش العائلة التي تضم أيضًا والدة جريفين، سارة (كيلي فراي)، وأخوته التوأم الأصغر، وايت (لاندون جوردون) وزوي (مادلين ماكجرو) في The Tremont.

وفى أول يوم له فى مدرسته الجديدة يسمع جريفين شائعات مفادها أن شبح سافانا (إيلي جراهام) يطارد الفندق، وسرعان ما يلتقي ويتصادق مع

Harper (Kyliegh Curran)، زميل الدراسة الذي يبحث عن الإثارة، ويكتشفان بوابة سرية تسمح لهما بالعودة في الوقت المناسب والكشف عن أدلة حول لغز المدينة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".