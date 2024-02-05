Tuesday, 06 February 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجدى بدر يشارك فى مسلسلين بدراما رمضان.. تعرف عليهما

2/5/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) يعيش الفنان مجدى بد
حالة انتعاشة فنية قوية حيث يشارك فى عملين فنيين فى توقيت واحد سيظهر خلالهما خلال شهر رمضان 2024 العمل الأول هو مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال ويجسد دور صديق الشيخ عبد
الأحد، والعمل الثانى الذى
سيخوض به خلال شهر رمضان هو مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، والذى سيجسد فيه دور محامى محترم
يحارب العمل المحرم.



كان تألق الفنان مجدى بدر فى شخصية "بلال شامة" العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربى، من تأليف وإخراج محمد سامى.



download (2)

مجدى بدر



مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.












MENAFN05022024000132011024ID1107813715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث