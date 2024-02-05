18 ثانية تشويقية للموسم الثانى من Squid Game.. فيديو

MENAFN - Youm7) كشفت منصة نيتفلكس عن أول لقطات تشويقية للموسم الثانى من مسلسل Squid Game، من خلال الحساب الرسمي للمنصة على موقع التغريدات X، والذى وصلت مدته إلى 18 ثانية.

Squid Game 2





وذلك بعدما كشفت منصة نيتفلكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun

و Wi Ha-Jun

و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.







