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18 ثانية تشويقية للموسم الثانى من Squid Game.. فيديو

2/5/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت منصة نيتفلكس عن أول لقطات تشويقية للموسم الثانى من مسلسل Squid Game، من خلال الحساب الرسمي للمنصة على موقع التغريدات X، والذى وصلت مدته إلى 18 ثانية.




Squid Game 2


وذلك بعدما كشفت منصة نيتفلكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun
و Wi Ha-Jun
و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.









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