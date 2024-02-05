18 ثانية تشويقية للموسم الثانى من Squid Game.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) كشفت منصة نيتفلكس عن أول لقطات تشويقية للموسم الثانى من مسلسل Squid Game، من خلال الحساب الرسمي للمنصة على موقع التغريدات X، والذى وصلت مدته إلى 18 ثانية.
Squid Game 2
وذلك بعدما كشفت منصة نيتفلكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun
و Wi Ha-Jun
و Gong Yoo.
وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.
MENAFN05022024000132011024ID1107813714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.