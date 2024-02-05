بوسي تبتعد عن الشعبى وتنجح فى اللون الدرامى بأغنية زيه تانى

MENAFN - Youm7) نجاح كبير حققته المطربة بوسيبعد طرح أغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم "زيه تاني" حيث اتجهت إلى اللون الدرامى، ومن النادر أن تغنى بوسى بهذا الشكل بعد ما اعتدنا عليها بتقديم أغاني باللون الشعبي، ونالت إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا في تغيير جلدها، وشبهها البعض بمطربين كبار منهم أنغام وشيرين وغيرهم، وتخطت الأغنية حاجز تحقيق مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومتصدرة حاليًا التريند منذ طرحها.

أغنية "زيه تاني" من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وقدمتها بوسى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس.





وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "ارقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي.

والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث إنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".















